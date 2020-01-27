شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ ثلاثي سيراميكا كليوباترا بعد مباراة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الإلهية ثلاثى سيراميكا كليوباترا محمد شاهين وخالد الحسيني وأحمد وجيه من الموت المحقق بعد انفجار إطار السيارة الخاصة بهم أثناء عودتهم من السويس، عقب نهاية مباراة النصر.

كان سيراميكا كليوباترا تعادل مع النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة.

وأثناء رحلة عودة الثلاثي مع محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي، انفجر إطار السيارة ولولا تدخل العناية الإلهية لحدث ما لا يحمد عقباه.

ويعاني سيراميكا كليوباترا من سوء حظ خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد إصابات لاعبي الفريق الأول، بعدما تعرض أكثر من لاعب لإصابات قوية خلال الفترة الماضية، وسط محاولات لعلاج تلك الأمور الصعبة التي يتعرض لها الفريق في هذه المرحلة الحاسمة.

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واصل فريق سيراميكا كليوباترا ابتعاده بصدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر بعد تعادله على ملعبه أمام النصر بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الأول بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 16 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة.

كما استعاد منتخب السويس تحت قيادة مديره الفنى تامر مصطفى عافيته وحقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة فى المركز السابع، كما تعادل الترسانة على ملعبه أمام النجوم بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 13 نقطة فى المركز العاشر بينما ارتفع رصيد النجوم إلى 18 نقطة ومازال فى المركز الخامس.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق المريخ البورسعيدى لفوزه الأول بالمسابقة على حساب القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ومازال فى المركز قبل الأخير، بينما توقف رصيد أبناء القناة عند 19 نقطة وهبط للمركز الرابع، كما فاز الزرقا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد أبناء المنوفية عند 14 نقطة، فى الوقت الذى تعادل فيه بتروجت على ملعبه ببتروسبورت مع الداخلية بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.