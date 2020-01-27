شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 27 / 1 / 2020 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم مباراتان ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى العام المصرى، الأولى جمعت بين أسوان وحرس الحدود باستاد المكس بالإسكندرية، بينما كانت الثانية بين المقاصة وطلائع الجيش على استاد السلام الدولى.

أسوان يعبر الحدود بثنائية

انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ 14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الضيوف على فريق الحرس بهدف نظيف سجله كريم الطيب لاعب أسوان فى الدقيقة 36 من عمر الشوط.

وفى الشوط الثانى نجح مصطفى جمال لاعب حرس الحدود، فى تسجيل هدف التعادل للحدود فى الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التقدم لأسوان فى الدقيقة 78 بالخطأ فى مرماه.

بدأ أسوان الشوط الثانى مواصلاً صحوته الهجومية فى نهاية الشوط الأول، لتعزيز هدف التقدم وضمان الثلاث نقاط، وعلى الجانب الآخر حاول الحدود تعديل النتيجة ببعض الهجمات فى الدقائق الأولى من الشوط الثانى لكنها لم تمثل خطورة على مرمى مسعد عوض.

وفى الدقيقة 50 أهدر مصطفى الزنارى فرصة خطيرة بعدما سدد راسية قوية اعتلت عارضة مرمى مسعد عوض حارس أسوان بسنتيمترات قليلة.

احتسب حكم المباراة فى الدقيقة 55 ركلة جزاء لحرس الحدود على حساب أسوان سددها مصطفى جمال فى شباك مسعد عوض فى الدقيقة 58 بعدما كان حارس أسوان قريباً من التصدى لها.

وفى الدقيقة 78 أحرز مصطفى جمال لاعب حرس الحدود هدف التقدم لأسوان عن طريق الخطأ فى مرماه، لتصبح النتيجة 2/1، ليعترض لاعبو الحرس بعد الهدف بسبب وقوع كريم الطيب مهاجم أسوان فى مصيدة التسلل قبل أن ينهى الحكم الجدل الدائر على الملعب باحتساب الهدف.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافر النهاية فى الدقيقة 94 معلناً فوز أسوان وحصد ثانى انتصاراته منذ بداية المسابقة.

المقاصة يتعادل مع الطلائع

Advertisements

بينما تعادل مصر المقاصة وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى.

تقدم ميدو جابر لمصر المقاصة فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة، ونجح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 1/1.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 12 نقطة وما زال فى المركز السادس عشر للدورى، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة أيضًا فى المركز قبل الأخير.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين التى ظهر عليهما الرغبة القوية فى إحراز هدف السبق نظرًا لموقفهم الصعب فى جدول الدورى، وبالفعل فى الدقيقة الثامنة استطاع ميدو جابر إحراز الهدف الأول للمقاصة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة.

وفى الشوط الثانى نجح عمرو جمال فى إحراز هدف التعادل لطلائع الجيش، بعدها حاول لاعبو الفريقين إحراز هدف التقدم إلا انهم فشلوا لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.

جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح عاشور

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وصلاح ريكو وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة ميدو من تدريب الفريق الفيومى، الأربعاء الماضى وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى.