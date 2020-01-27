تعرف على قرعة المرحلة النهائية لدوري مراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أسفرت قرعة المرحلة النهائية للنسخة السابعة من دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية (دور الـ 32) عن مواجهة مركز شباب ديروط الشريف من أسيوط مع مركز شباب فيصل من السويس، ومركز شباب الشرابية من القاهرة مع مركز شباب منشأة عبد الرحمن من الدقهلية.

ومواجهات أخرى بين مركز شباب المنيرة من الوادي الجديد مع مركز شباب بني مزار من المنيا، ومركز شباب شبرا نبات من الغربية مع مركز شباب الروضة من دمياط، ومركز شباب ابو تشت من قنا مع مركز شباب أقطية، ومركز شباب برما من الغربية مع مركز شباب الحسينات من الاقصر، ومركز شباب ابو المطامير من البحيرة مع مركز شباب غرب المرهوب من الوادي الجديد، ومركز شباب الواسطى من اسيوط مع مركز شباب البصيلية من أسوان.

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كما يواجه مركز شباب فرحات من الفيوم نظيره مركز شباب كفر قشاش من البحيرة، ومركز شباب وادي الرمل من مطروح مع مركز شباب سبورتنج من بورسعيد، ومركز شباب ابو زنيمه من جنوب سيناء مع مركز شباب أبو قطفة من كفر الشيخ، ومركز شباب العمراوي من الاسكندرية مع مركز شباب طيبة العوامية من الأقصر، ومركز شباب بلفيا من بني سويف مع مركز شباب المحسمة المحطة من الاسماعيلية، ومركز شباب شيبه من الشرقية مع مركز شباب فؤاد عباس من سوهاج، ومكز شباب القصير من البحر الاحمر مع مركز شباب بهادة من القليوبية، ومركز شباب أبو النمرس من الجيزة مع مركز شباب كفر الباجور من المنوفية.

وتقام مباريات دور ال٣٢ أيام ٢ و٣ و٤ فبراير القادم، ودور ال١٦ أيام ٩ و١٠ و١١ فبراير، ودور الثمانية يومي ١٦ و١٧ فبراير، وقبل النهائي ٢٢ و٢٣ فبراير. على أن يتحدد البطل في النهائي الذي يقام مطلع مارس المقبل.

وتحدد اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب ملاعب مباريات دور الـ 32 من البطولة غدا الثلاثاء، وفقا للمدن الشبابية الموجودة في محافظات محايدة بين المتنافسين.