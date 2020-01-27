فرج عامر يتحدث عن دور حسام حسن مع سموحة.. وكواليس التعاقد مع حمادة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري، كان له الفضل الأول في بقاء الفريق بالدوري وعدم هبوطه.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار:" حسام حسن وشقيقه إبراهيم أنقذا فريق سموحة من الهبوط المؤكد".

وأضاف، أن حسام حسن تحمل مهمة صعبة لمنع هبوط فريق سموحة للدرجة الثانية، ولذلك يجب عليا الإشادة لدوره هو وشقيقه إبراهيم".

وأوضح، أنه كان ضد فكرة رحيل حسام حسن عن سموحة، وكان متمسك ببقاء المدرب في منصبه، لولا إصرار الأخيرة على المغادرة بسبب سوء النتائج.

وتابع:" حسام حسن كان يرى أن حجم الجهد المبذول من الجهاز الفني لا يتناسب مع النتائج السيئة التي تتحقق لذلك تمسك برحيله".

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وانتقل عامر للحديث عن كواليس التعاقد مع حمادة صدقي، مؤكدًا أنه لم يدخل في مفاوضات مع المدرب قبل رحيله عن تدريب الهلال السوداني.

وأوضح" علمت بوصول حمادة صدقي لمصر بعد رحيله عن تدريب الهلال، وبعد ذلك دخلنا في مفاوضات للتعاقد معه بعد 3 أيام من وصوله".

وأشار إلى أن صدقي لم يكن من الأسماء المطروحة لخلافة حسام حسن بسبب ارتباطه مع الهلال السوداني، ولكن بعد قدومه لمصر تفاوضنا معه للتواجد مع الفريق.

وأكمل:" بعد رحيل حسام حسن واجهنا صعوبة في التعاقد مع مدرب بسبب ارتباط غالبية المدربين مع أندية أخرى وكان هناك فكرة للتعاقد مع أحد المدربين الذين لم نراهم في الملعب".

وأتم عامر تصريحاته:" لم اتفاوض مع حمادة صدقي خلال تواجده مع الهلال، وتعاقدنا معه بعد أيام من تواجده في التدريبات مع الفريق فور وصوله لمصر".