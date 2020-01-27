إعارة جديدة.. الأهلي يستغنى عن موهبته لطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
تعاقد نادي طلائع الجيش رسمياً مع صانع ألعاب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وقال أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن ناديه تعاقد رسيمًا مع عمار حمدي، لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.
وكان الأهلي قد تعاقد مع حمدي قبل عامين مقابل 10 ملايين جنيه من نادي النصر ثم أعاره الموسم الماضي لنادي الإتحاد السكندري.
وتألق حمدي بقميص الأخضر السكندري ليضمه خافير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب لصفوف الفراعنة.
وخرج حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بني سويف في كأس مصر.
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