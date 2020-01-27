قرعة كأس إنجلترا.. تشيلسي ينتظر ليفربول في دور الستة عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أسفرت قرعة الدور الخامس (ثمن النهائي) في كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية محتملة بين تشيلسي وفريق ليفربول، إذا نجح الأخير في التأهل.

ليفربول تعادل مع شيروسبري (2-2) في دور الـ(32) لتُعاد المباراة على ملعب أنفيلد في محاولة جديدة لمتصدر البريميرليج من أجل اقتناص بطاقة التأهل.

كلوب رفض خوض مباراة الإعادة وأسند المهمة لفريق الشباب ومدربهم من أجل منح الفريق الأول راحة إضافية للاستمرار في النجاح في بريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام على ملعب ستامفورد بريدج في الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل، حيث ينتظر فرانك لامبارد ورجاله ليفربول أو شيروسبري.

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ويستضيف فريق شيفيلد وينزادي فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يحل ريدينج أو كارديف سيتي على فريق شيفيلد يونايتد.

وست بروميتش ألبيون سيواجه الفائز من نيوكاسل يونايتد وأوكسفورد، ويحل الفائز من برمنجهام وكوفنتري سيتي ضيفاً على ليستر سيتي.

ويستضيف ديربي كاونتي أو نورثامبتون تاون فريق مانشستر يونايتد، بينما يحل نوريتش سيتي ضيفاً على توتنهام هوتسبير أو ساوثهامبتون.

ويخوض الفائز من مباراة بورنموث وأرسنال مواجهة خارج الديار مع فريق بورتسموث من أجل الظهور في دور الثمانية.