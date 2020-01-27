عبد الله السعيد عن الانضمام للزمالك: لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

فتح عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز الباب أمام إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

وفي تصريحات لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة نجوم إف إم قال السعيد رداً على إمكانية انتقاله للزمالك :"لا أعلم ماذا سيحدث غداً".

وكان عبد الله السعيد قد وقع على عقود الانتقال للزمالك أثناء لعبه للنادي الأهلي قبل أن يتراجع، لتقرر القلعة الحمراء عرضه للبيع ليستقر في النهاية بنادي بيراميدز.

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وأضاف السعيد :"جددت لبيراميدز من أجل خوض تحدي جديد، أسعى لإضافة تاريخ جديد للنادي، ولا أتحدث سوى ما هو بين يدي الآن".

وعن الاعتزال الدولي قال عبد الله السعيد :"عندما أشعر بانتهاء دوري مع المنتخب سأقرر الاعتزال، لم أتخذ قرار بشأن التوقف عن اللعب للمنتخب".

وأنهى السعيد :"في العام الجاري ستتحدد الكثير من الأشياء، فكرت في مسألة الاعتزال الدولي من قبل، لكن في النهاية لم أصل بعد إلى قرار في هذا الأمر".