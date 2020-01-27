أسفرت قرعة مبارايات دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي أقيمت منذ قليل، عن نارية محتملة بين تشيلسي وليفربول، وذلك انتظاراً للمباراة المعاده بين الريدز و شروسبري في دور ال 32 .
وكان ليفربول قد تعادل مام شروسبري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمتمساء أمس الأحد، وهو مايستلزم إعادة اللقاء طبقاً للوائح المسابقة.
وجاءت نتائج قرعة دور ال 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:
مانشستر سيتي في مواجهة شيفيلد وينزداي، شيفيلد يونايتد في مواجهة الفائز من مباراة كارديف و ريدينج، تشيلسيفي مواجهة الفائز من لقاء ليفربول و شروسبرى، ويست بروميتش في مواجهة الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد و أكسفورد ، مانشستر يونايتد في مواجهة الفائز من مباراة نوثاميتون و دربي كاونتي،و ليستر سيتي في مواجهة الفائز من مباراة كوفنتري وبرمينجهام، نوريتش سيتي في مواجهة الفائز من لقاء ساوثامبتون وتوتنهام، و بورتسموث في مواجهة الفائز من مباراة أرسنال وبورنموث.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كأس الاتحاد.. مواجهة نارية محتملة بين تشيلسي وليفربول في ثمن النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.