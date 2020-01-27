قرعة كأس الاتحاد.. مواجهة نارية محتملة بين تشيلسي وليفربول في ثمن النهائي

أسفرت قرعة مبارايات دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي أقيمت منذ قليل، عن نارية محتملة بين تشيلسي وليفربول، وذلك انتظاراً للمباراة المعاده بين الريدز و شروسبري في دور ال 32 .

وكان ليفربول قد تعادل مام شروسبري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت

مساء أمس الأحد، وهو مايستلزم إعادة اللقاء طبقاً للوائح المسابقة.

وجاءت نتائج قرعة دور ال 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

مانشستر سيتي في مواجهة شيفيلد وينزداي، شيفيلد يونايتد في مواجهة الفائز من مباراة كارديف و ريدينج، تشيلسي

في مواجهة الفائز من لقاء ليفربول و شروسبرى، ويست بروميتش في مواجهة الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد و أكسفورد ، مانشستر يونايتد في مواجهة الفائز من مباراة نوثاميتون و دربي كاونتي،و ليستر سيتي في مواجهة الفائز من مباراة كوفنتري وبرمينجهام، نوريتش سيتي في مواجهة الفائز من لقاء ساوثامبتون وتوتنهام، و بورتسموث في مواجهة الفائز من مباراة أرسنال وبورنموث.