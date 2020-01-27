صلاح محسن ينضم لمعسكر سموحة استعداداً للإتحاد السكندرى

إستقر حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على اختيار عشرين لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس ، فى تمام السابعة والنصف من

مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.وتضم القائمة كل من:الهانى سليمان ، عمر صلاح ، أحمد الشيخ ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، خالد عبد الفتاح ، أحمد ابو الفتوح ، محمد الترهونى ، يوسف ديوب ، أحمد حمص ، وأحمد جمال، إسلام جمال ، شريف رضا ، محمد نادى ، فوزى الحناوى ، ديريك نيسبامبى ، حسام حسن ، احمد حسن مكى ، محمد طلعت ، صلاح محسن