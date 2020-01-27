حازم أمام: أحمد الأحمر أكبر أسطورة زملكاوية

قال حازم أمام نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق إن أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد هو أكبر أسطورة في تاريخ نادي الزمالك وصاحب إنجازات لم تتحقق من قبل. إنجازات لم تتحقق من قبل. وهنأ الثعلب الصغير ميسي كرة اليد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملوك الصالات على فوز منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة مؤكدا أن ما حققه منتخب مصر إنجاز كبير وأشاد باللاعبين والإدارة والجهاز الفني الذين نجحوا في إدخال فرحة كبيرة على قلوب المصريين. على فوز منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة مؤكدا أن ما حققه منتخب مصر إنجاز كبير وأشاد باللاعبين والإدارة والجهاز الفني الذين نجحوا في إدخال فرحة كبيرة على قلوب المصريين.

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