أحمد الأحمر: معسكر الاستعداد للبطولة استمر 3 أشهر

كشف أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي الزمالك أن معسكر المنتخب قبل بطولة أمم إفريقيا استمر 3 أشهر قبل البطولة.
وأوضح الأحمر خلال تواجده ببرنامج ملوك الصالات مع الإعلامية نيرةالأحمر عبر قناة الزمالك، أن المعسكر كان ممتد وكنا نلعب المباريات مع الفريق ونعود لمعسكر المنتخب وهو ما ساهم في زيادة التوافق والانسجام بين اللاعبين حتى تحقق المراد.
وأتم بأن العمل وفق خطة ونظام يؤدي حتما إلى النتائج المطلوبة، وأن منتخب مصر قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة ولدينا إصرار على تقديم نتائج ترضي الجماهير في كأس العالم وأيضا في أولمبياد طوكيو 2020.
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