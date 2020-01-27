شيكابالا: أحمد الأحمر احد اسباب ارتفاع شعبية كرة اليد في مصر

هنأ محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك ومنتخب مصر قائد منتخب كرة اليد أحمد الأحمر على الفوز ببطولة كأس الامم الافريقية للمرة السابعة في تاريخ البطولة. تاريخ البطولة. وقال شيكابالا في في مداخلة هاتفية مع الاحمر في برنامج ملوك الصالات الذي تقدمه الاعلامية نيرة الاحمر عبر قناة الزمالك، أن احمد الاحمر احد اسباب نشر لعبة كرة اليد في مصر ومن اكثر اللاعبين شعبية في مصر والوطن العربي تخطى الكثير من لاعبي كرة القدم . نيرة الاحمر عبر قناة الزمالك، أن احمد الاحمر احد اسباب نشر لعبة كرة اليد في مصر ومن اكثر اللاعبين شعبية في مصر والوطن العربي تخطى الكثير من لاعبي كرة القدم .

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