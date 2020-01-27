كشف احمد الاحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد أن هجوم الجماهير التونسية علينا خلال اللقاء في نهائي كأس افريقيا كان متوقعًا. وقال الأحمر خلال تواجده في برنامج ملوك الصالات الذي تقدمه الاعلامية نيرة الاحمر عبر قناة الزمالك، أن الجماهيرلم تقم باي عمل خارج تم القاء بعض الزجاجات فقط في الملعب وكنا نتوقع ذلك ولم يؤثر على تركيزنا خاصة وان هناك ثقة في التواجد الامني وقدرته على حمايتنا حال حدوث اي خروج ولكن الامور مرت بسلام ونجحنا في الحفاظ على تركيزنا من اجل الهدف.
واوضح ان الاجواء بعد المباراة كانت احتفالية ولم يتعرض المنتخب لأي مضايقات واحتفلنا داخل الملعب.
واعرب الاحمر عن سعادته بالاستقبال الرائع اليوم من المسؤلين والجماهير الذي كان له رد فعل كبير على معنويات اللاعبين ومنحنا دافع لتحقيق المزيد من الانجازات .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الأحمر: لم نتأثر بالاعداد الكبيرة للجماهير التونسية في النهائي الافريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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