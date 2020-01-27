أنقذت العناية الإلهية، محمد شاهين وخالد الحسيني وأحمد وجيه، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بعد انفجار إطار السيارة الخاصة بهم أثناء عودتهم من السويس، عقب نهاية مباراة النصر.
وكان سيراميكا تعادل مع النصر، بهدف لكل فريق، في المباراة التيأقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة.
وأثناء رحلة عودة الثلاثي مع محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي،انفجر إطار السيارة ولولا تدخل العناية الإلهية لحدث ما لا يحمد عقباه. ويعاني سيراميكا كليوباترا من سوء حظ خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد إصابات لاعبي الفريق الأول، بعدما تعرض أكثر من لاعب لإصابات قوية خلال الفترة الماضية، وسط محاولات لعلاج تلك الأمور الصعبة التي يتعرض لها الفريق في هذه المرحلة الحاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر العناية الإلهية تنقذ ثلاثي سيراميكا كليوباترا بعد مباراة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.