العناية الإلهية تنقذ ثلاثي سيراميكا كليوباترا بعد مباراة النصر

أنقذت العناية الإلهية، محمد شاهين وخالد الحسيني وأحمد وجيه، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بعد انفجار إطار السيارة الخاصة بهم أثناء عودتهم من السويس، عقب نهاية مباراة النصر.

وكان سيراميكا تعادل مع النصر، بهدف لكل فريق، في المباراة التي

أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة.

وأثناء رحلة عودة الثلاثي مع محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي،

انفجر إطار السيارة ولولا تدخل العناية الإلهية لحدث ما لا يحمد عقباه. ويعاني سيراميكا كليوباترا من سوء حظ خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد إصابات لاعبي الفريق الأول، بعدما تعرض أكثر من لاعب لإصابات قوية خلال الفترة الماضية، وسط محاولات لعلاج تلك الأمور الصعبة التي يتعرض لها الفريق في هذه المرحلة الحاسمة.