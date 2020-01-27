أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورنموث بكأس الاتحاد الانجليزي

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين اليوم الإثنين في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:- في حراسة المرمي: مارتينيز. الدفاع: بيليرين - مصطافي – سكراتس- ساكا. Advertisements الوسط: جندوزي- تشاكا – بيبي. الهجوم: ويلوك – مارتنيلي – نيكيتا. قائمة البدلاء: لينو – ميتلاند نايلس – هولدينج – توريرا – سيبايوس – أوزيل – لاكازيت . – لاكازيت . يذكر أن أرسنال قد تأهل إلي دور ال32 من البطولة بعد أن فاز علي ليدز بونايتد بهدف نظيف في دور ال64 التأهيلي من نفس البطولة، بينما تأهل بورنموث إلي مباراة اليوم بعد الفوز علي لوتون برباعية نظيفة في دور ال 64 .

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