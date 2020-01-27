أحمد الأحمر: هناك تجاهل كبير من الإعلام للالعاب الأخري

كشف أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي الزمالك العوامل التي جعلت الفراعنة يحصدون لقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بالفوز على تونس في المباراة النهائية.

قال أحمد الأحمر في تصريحات عبر قناة الزمالك: "هناك تجاهل كبير من الإعلام الرياضي للألعاب الأخرى، يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر

من ذلك، كرة اليد اللعبة الشعبية الثانية لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من الإعلام الرياضي كنا ننتظر أن يتم إذاعة جميع المباريات". وحول سؤاله عن التتويج بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد: "كان هدفنا التتويج باللقب من تونس منذ البداية والجميع تعاهد على حصد اللقب، كنا نثق في حصد اللقب وتلك الثقة نابعة من عوامل كثيرة على رأسها اتحاد اليد الذي وفر كل شئ وكذلك مدرب الفريق على أعلى مستوى واللاعبين المميزين لذلك كل شئ كان مناسب للنجاح".

تابع الأحمر حديثه قائلا:" وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وكذلك هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية دعمونا قبل وأثناء وكذلك بعد البطولة، وكانت تلك الروح سر التتويج باللقب الإفريقي".

واختتم الأحمر حديثه قائلا:"درسنا منتخب تونس جيدا لذلك خضنا المباراة النهائية بثقة وهذا جعلنا نحقق الفوز بأريحية وعامل الجمهور مثل على منتخب تونس ضغطا كبيرا، وكنا نعلم بأن الجماهير ستكون حاضرة بقوة ولكن خبرات لاعبي منتخب مصر كانت نقطة فارقة".

