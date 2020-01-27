هدف ريال مدريد وبرشلونة يخطف أنظار بيب جوارديولا

أعرب نادي “مانشستر سيتي” عن إهتمامه بلاعب خط وسط رين الفرنسي “إدواردو كامافينجا”، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة “آس الإسبانية” أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قد استفسر من رين عن مدى إمكانية التعاقد مع “كامافينجا” سواء في نافذة الإنتقالات الحالية أو في الصيف المقبل.

ويشارك اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والكونغولية أساسيًا مع فريقه رين، بعدما أثبت كفاءته وموهبته حيث إنضم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ، إلى رين في سن 11 عامًا، ووقع على أول عقد إحترافي له مع النادي الفرنسي بعد خمس سنوات.

ويعتبر أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة في الدوري الفرنسي، حيث ظهر لأول مرة في تعادل فريقه رين (3-3) في الدوري مع “أنجيه” في أبريل 2019، شارك لاعب خط الوسط في ست مباريات أخرى مع رين الموسم الماضي، وخاض 24 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني “جوليان ستيفان”.

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وغاب كامافينجا عن مباراتين فقط للنادي الفرنسي هذا الموسم، حيث لعب دورًا مؤثرًا في صعود فريقه رين إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الفرنسي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن زين الدين زيدان شخصيًا يراقب اللاعب الموهبة، ويرغب في ضمه إلى “ريال مدريد”، ومن الجهة الأخرى يرغب الفرنسي “إريك أبيدال” مدير التعاقدات لنادي “برشلونة“، ضم مواطنه للفريق الكتالوني.

وانضم إليهم مؤخرًا المدرب الإسباني “بيب جوارديولا” الذي أعجب بإمكانيات اللاعب، ويرغب هو الآخر في ضمه إلى مانشستر سيتي، الذي يشتهر بإكتشاف اللاعبين الشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم.