بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وبورنموث في كأس الإتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لزيارة آرسنال لملعب “فيتاليتي” في أهم مباريات اليوم الأثنين27-1-2020 لحساب الدور الـ32 من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس الثانية، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيتاليتي” في مدينة بورنموث، بإدارة من الحكم الدولي الإنجليزي “مارتن أتكينسون”.

يستضيف فريق بورنموث فريق “آرسنال” في مواجهة قوية بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويدخل فريق بورنموث اللقاء ويسعى إلى تحقيق الفوز مستغلاً الحالة السيئة التي يمر بها “الجانرز”، حيث لم يحقق الفوز في اخر 3 مباريات في البريميرليج.

على الجانب الآخر يدخل آرسنال المباراة طامعًا في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16، وتعويض النتائج السيئة التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومن المتوقع ان يركز المدير الفني الجديد لآرسنال “ميكيل آرتيتا” على تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي الغائب عن خرينة الفريق اللندني منذ عام 2016، في ظل صعوبة المنافسة على لقب البريمرليج.

Advertisements

يذكر ان صاحب الرقم القياسي والأكبر في تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي هو “آرسنال”، حيث نجح في التتويج باللقب 13 مرة يأتي في المركز الثاني “مانشستر يونايتد” بـ12 لقب، وفي المركز الثالث “تشيلسي” بـ8 ألقاب.

أضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وبورنموث اليوم

آرسنال 1 – 0 بورنموث

???? ملعب فيتاليتي (بورنموث – إنجلترا)

???? كأس الإتحاد الإنجليزي (دور 32)

⌚ جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة