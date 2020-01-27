بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وبورنموث في كأس الإتحاد الإنجليزي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لزيارة آرسنال لملعب “فيتاليتي” في أهم مباريات اليوم الأثنين27-1-2020 لحساب الدور الـ32 من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس الثانية، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيتاليتي” في مدينة بورنموث، بإدارة من الحكم الدولي الإنجليزي “مارتن أتكينسون”.
يستضيف فريق بورنموث فريق “آرسنال” في مواجهة قوية بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويدخل فريق بورنموث اللقاء ويسعى إلى تحقيق الفوز مستغلاً الحالة السيئة التي يمر بها “الجانرز”، حيث لم يحقق الفوز في اخر 3 مباريات في البريميرليج.
على الجانب الآخر يدخل آرسنال المباراة طامعًا في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16، وتعويض النتائج السيئة التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ومن المتوقع ان يركز المدير الفني الجديد لآرسنال “ميكيل آرتيتا” على تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي الغائب عن خرينة الفريق اللندني منذ عام 2016، في ظل صعوبة المنافسة على لقب البريمرليج.
يذكر ان صاحب الرقم القياسي والأكبر في تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي هو “آرسنال”، حيث نجح في التتويج باللقب 13 مرة يأتي في المركز الثاني “مانشستر يونايتد” بـ12 لقب، وفي المركز الثالث “تشيلسي” بـ8 ألقاب.
أضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وبورنموث اليوم
آرسنال 1–0 بورنموث
???? ملعب فيتاليتي (بورنموث – إنجلترا)
???? كأس الإتحاد الإنجليزي (دور 32)
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- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة آرسنال وبورنموث ضمن بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.
- ???? سيكون معكم في هذا اللقاء “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365..
- تشكيلة آرسنال : مارتينيز-بيليرين-موستافي-سوكراتيس-نيكيتاه-جوندوزي-تشاكا–ويلوك-ساكا-نيكولاس بيبي-مارتينيلي.
- تشكيلة بورنموث : ترافيرس – ناثان آكي-لويس كوك-ستيف كوك-دان جوسلينج-ريان فريزر-سيمبسون-ادم سميث-سولانكي-سورمان-هاري ويلسون.
- 1″ ???? صافرة بداية المباراة..من الحكم صاحب الـ48 عامًا مارتن أتكينسون.
- “5 ⚽️ جووووووول الهدف الأول لآرسنال عن طريق اللاعب الشاب ساكااا بتصويبة صاروخية من جهة اليسار بعد تبادل سريع للكرة من على الجهة اليمنى من نيكولاس بيبي لويل لوك لمارتينيلي الذي حولها لـ ساكا الذي يصوب في المرمى..هدف جميل من الجانرز.
- “7 من المُلاحظ ان المهاجم البرازيلي الواعد مارتينيلي يلعب على الجناح الأيسر وليس كمهاجم صريح، واللاعب الشاب نيكيتاه يلعب كرأس حربة وحيد في الأمام.
- “14 حتى الآن سيطرة تامة من آرسنال على مجرايات المباراة، حيث وصل الإستحواذ على الكرة إلى 80% مقابل 20% لفريق بورنموث الذي لم يدخل اجواء المباراة بعد.
- “18 اوووه محاولة رائعة من الجهة اليمنى بيليرين يمرر إلى اللاعب ويلوك الذي يتوغل في دفاعات بورنموث ويسدد ولكن حارس المرمى يتصدى.
- “21 تسديدة سيئة جدًا من مارتينيلي من خارج منطقة الجزاء تذهب عاليًا في سماء ملعب فيتالتي.
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