رياضة | قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي .. صدام ناري ينتظر ليفربول في دور الـ16 بالبطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي .. صدام ناري ينتظر ليفربول في دور الـ16 بالبطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الاتحاد الإنجليزي اليوم مراسم قرعة الدور الخامس "دور الـ 16" من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن صدام محتمل لفريق ليفربول ضد تشليلسي، في حال تجاوزه فريق شورسبري في لقاء الإعادة.

وكالعادة، اسفرت قرعة مانشستر سيتي حامل اللقب عن لقاء سهل نسبياً مع مضيفه شيفيلد وينسداي، بينما سيواجه مانشستر يونايتد القائز من لقاء الإعادة بين نورثامبتون تاون وديربي كاونتي، في إحتمالية مواجهة واين روني فريقه السابق في حال تخطيه لقاء الإعادة.

وجاءت القرعة الكاملة على النحو التالي، مع إعتبار إقامة المباراة من دور واحد على أرضية الأندية المذكورة أولاً:

1- شيفيلد وينسداي – مانشستر سيتي

2- تشيلسي – الفائز من ليفربول وشورسبري.

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3- وست بروميتش ألبيون – الفائز من نيوكاسل يونايتد وأكسفورد تاون.

4- ليستر سيتي – الفائز من كوفنتري سيتي وبيرمنجهام.

5- الفائز من نورثامبتون تاون وديربي كاونتي – مانشستر يونايتد.

6- الفائز من ساوثهامبتون وتوتنهام – نوريتش سيتي.

7- بورتسموث – الفائز من بورنموث وأرسنال.

8- الفائز من ريدينج وكارديف سيتي - شيفيلد يونايتد.