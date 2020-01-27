رياضة | عاجل.. الكشف عن موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي والهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي والهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام النجم الساحلي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي لفريق الأهلي بأن الشناوي تعرض للإصابة بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة الأمس أمام النجم الساحلي.

وأضاف المصدر بأن الحارس سيحتاج للراحة لمدة يومين ثم ينتظم بعدها في تدريبات الفريق الأحمر.

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وتابع المصدر بأن الشناوي سينتظم في تدريبات الأهلي الأربعاء المقبل المقبل استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني،وسيكون جاهزًا للمباراة".

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد ١٠ نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.