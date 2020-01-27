رياضة | 20 لاعبا في قائمة دكرنس لمواجهة مالية كفرالزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة دكرنس لمواجهة مالية كفرالزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول بنادى دكرنس إستعداداته للقاء الثلاثاء أمام مالية كفرالزيات بملعب المالية ضمن مباريات الجولة الـ ١٣ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

دكرنس بقيادة مديره الفنى الجديد مصطفى عبده يدخل اللقاء وفى حوزته ١٨ نقطة بالمركز السادس بعدما نجح فى تحقيق أول فوز بالدور الثانى أمام الأوليمبى بالجولة الماضية بهدف بملعب دكرنس.

وأعرب مصطفى عبده عن سعادته بهذا الفوز وهو خير بداية فى مستهل مشواره فى قيادة دكرنس عقب رحيل أيمن الجمل عن قيادة الفريق مع نهاية الدور الأول.

وأكد على إستعداد الفريق بشكل جيد لمباراة الغد أمام فريق مالية كفرالزيات وعدم النظر أو الإلتفات لموقف وترتيب أصحاب الضيافة والذى يحتل المركز قبل الأخير بالمجموعة برصيد ٥ نقاط.

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وكان الفريق قد خاض تدريباته خلال التدريبين الأخيرين على ستاد بنى عبيد وهو ملعب من النجيل الطبيعى يشبه ملعب مباراة الغد من أجل التعود على أرضية ملاعب النجيل الطبيعى.

وأعلن الجهاز الفنى لنادى دكرنس عن قائمة اللاعبين التي تتواجد في معسكر بأحد فنادق الغربية استعدادا للمباراة وهم : أحمد فاروق ، عمر ساجد ، عماد حلمى ، عادل أدهم ، السيد رضوان ، محمد رجب ، عمار محسن ، محمد حموده ، أمير حجازى ، حميده على ، محمد فوزى ، محمد السادات ، محمد عبدالمنعم ، شام محمد ، محمد ظريف ، إبراهيم سليمان ، عمر فاروق ، أحمد جمعه ، باتريك أدو ، عمر البكرى "مواليد ٢٠٠١".

وشهدت قائمة اللاعبين غياب محمد العربى حارس مرمى الفريق الأساسي والذى تعرض لإصابة بكدمة قوية فى الرأس فى مباراة الأوليمبى أدت لإبتعاده عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع الماضى.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين بملعب دكرنس إنتهت بفوز دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.