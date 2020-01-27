رياضة | خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بسبب الأخطاء الكارثية التي وقعت في مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وتسبب رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي في العديد من الأخطاء الكارثية أمام النجم الساحلي أمس بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد السلام.

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وفاز النادي الأهلي على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف سجله جونيور أجايي في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن فايلر أبدى غضبه الشديد من المستوى الذي ظهر عليه رامي ربيعة في مباراة النجم الساحلي أمس الأحد بدوري أبطال إفريقيا وخاصة أنه كاد يكلف الفريق ركلة جزاء في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء ويهدر مجهود الفريق الأحمر الذي كان في أمس الحاجة للفوز من أجل تصدر المجموعة.

ويدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تجميد رامي ربيعة في مباراة الهلال السوداني القادمة يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات والاعتماد على محمود متولي في قيادة خط الدفاع بجوار ياسر إبراهيم.