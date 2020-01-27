رياضة | مفاجأة.. فالنسيا يرفض عرضين من برشلونة لضم مهاجمه رودريجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فالنسيا يرفض عرضين من برشلونة لضم مهاجمه رودريجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إسبانية اليوم الاثنين رفض نادي فالنسيا عرضين من قبل إدارة نادي برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لضم اللاعب رودريجو مهاجم نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.

وأشارت التقارير الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة وضعت لاعبين اثنين في صفقة رودريجو وهما واجيه وابيل رويز والعرض الثاني هو إعارة مع خيار شراء غير إلزامي، مع بند غرامة على البارسا اذا لم يوقع مع رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لكن إدارة نادي فالنسيا رفض العرضين لأن النادي الإسباني فالنسيا يريد مبلغ 60 مليون يورو ثمنا لرودريجو.

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وأكدت التقارير أن مصادر من نادي داخل نادي برشلونة تقول أن عملية ضم مهاجم نادي فالنسيا رودريجو لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية معقدة حيث أن إدارة برشلونة تريد شراء اللاعب إعارة مع️ خيار الشراء في نهاية مدة العقد هو مفتاح اغلاق العملية بين البارسا وفالنسيا في عملية رودريجو، فالنسيا يريد ضمان ان يدفع البارسا ثمن اللاعب في نهاية مدة الإعارة، وهذا البند لا يريده النادي الكاتالوني، الذي قد يضع اسم لاعب في العملية لتخفيض قيمة رودريجو حسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية الشهيرة.

يذكر أن برشلونة يبحث عن مهاجم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد اصابة المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز الذي سيغيب لمدة كبيرة عن الملاعب.