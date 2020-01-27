رياضة | تشكيلة أرسنال ضد بورنموث.. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة أرسنال ضد بورنموث.. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق بورنموث، بعد قليل ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة آرسنال كالتالي:

Advertisements

مارتينيز، بيليرين، موستافي، سوكراتيس، ساكا، جيندوزي، تشاكا، بيبي، ويلوك، مارتينيلي، ونكيتايها.

بينما جاءت تشكيلة بورنموث، كالآتي:

ترافرس، سميث، ستيف كوك، أكي، سيمبسون، ويلسون، جوسلينج، سورمان، لويس كوك، فراسر وسولانكي.