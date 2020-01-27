رياضة | الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ كريم بامبو لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك في التفكير الجاد بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة بسبب خروجه من حسابات كارتيرون.

ويعاني كريم بامبو الوافد الجديد للزمالك من قلة المشاركة مع الفريق الأبيض خاصة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والذي استقر بشكل كبير على تشكيلة الفريق.

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ويدرس بامبو الخروج على سبيل الإعارة من الزمالك بحثاً عن فرصة المشاركة بعد تجميده على مقاعد بدلاء الزمالك طوا الفترة الماضية.

وخرج بامبو من تشكيلة الزمالك الأساسية بعد استقرار كارتيرون على الاعتماد على الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما بالإضافة للثلاثي البديل شيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي.

ولم يدخل بامبو في الحسابات الاساسية لتشكيلة الزمالك ولم يتواجد ضمن حسابات عملية تدوير اللاعبين أيضاً وهو ما يعني استبعاده بشكل كامل من المباريات القادمة.