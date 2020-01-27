رياضة | رد قوي من عبد الله السعيد على إمكانية انتقاله للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد قوي من عبد الله السعيد على إمكانية انتقاله للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، أنه قام بالتجديد لفريقه من أجل تحد جديد يسعى له.

وقال السعيد خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "أتحدث فقط الآن عن ما هو تحت يدي، جددت لبيراميدز من أجل دخول تحد جديد، وتحقيق تاريخ جيد مع النادي".

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وعن إمكانية انضمامه للزمالك قال: "معرفش بكرة فيه ايه".

وعن شكل بيراميدز بالدوري قال: "كان هناك تغييرات كثيرة في التشكيل أثرت علينا في بطولة الدوري، ولكن مع المدرب الجديد نرى ثبات في التشكيل ونسير بشكل جيد، لسه مشوار الدوري طويل".

وعن دخوله نادي المائة ، اختتم عبد الله السعيد حديثه: " شيء مشرف عندما يحقق اللاعب أرقام قياسية، ويدخل موسوعة تاريخية في بلده ويسجل التاريخ اسمه، لم أكن أسعى لذلك، كنت دائما أسعى لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي أكثر من رغبتي في تحقيق رقم شخصي لي".