رياضة | باريس سان جيرمان يقرر الإطاحة بنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقرر الإطاحة بنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الإطاحة بنجم الفريق وذلك قبل خمسة أشهر كاملة من نهاية عقده مع كتيبة توماس توخيل.

وباتت أيام الأوروجوياني إدينسون كافاني معدودة داخل جدران حديقة الأمراء وذلك بعد أن أكد المقربون منه تفائلهم بشأن إتمام صفقة إنتقال اللاعب إلى أتلتيكو مدريد الاسباني .

وقالت إذاعة " كادينا سير " الإسبانية أن إدارة البي إس جي وافقت على رحيل هداف الفريق التاريخي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

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ومن المُنتظر أن تتم الصفقة بين الفريق الإسباني ونظيره الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة دون الإعلان عن القيمة المالية الخاصة بالصفقة .

وفي حالة توصل الفريقان إلى إتفاق نهائي يقضي بإنتقال كافاني إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو فإن صفقة النادي الفرنسي سوف تنتعش بمبلغ مالي يُتوقع أن يكون بين 15 إلى 20 مليون يورو .

وستكون المحاولات بين الناديين على قدم وساق من أجل إتمامها قبل يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق سوق الإنتقالات الشتوية في الدوريات الخمسة الكبرى .