رياضة | مفاجأة.. لايبزيج يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لايبزيج يوجه ضربة موجعة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج ضربة موجعة للأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه .

وتمثلت الضربة الموجعة التي وجهها الفريق الألماني للعملاق الكتالوني في التعاقد مع الإسباني الدولي داني أولمو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى كتيبة سيتين .

وحصل لايبزيج على توقيع اللاعب الشاب حتى صيف العام 2024 في صفقة لمدة أربعة أعوام ونصف العام قادمًا من فريق نادي دينامو زغرب مقابل عشرين مليون يورو بالإضافة إلى بعض المكافأت .

Advertisements

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الألماني أكد اللاعب أولمو أنه كان واضحًا منذ البداية وإختيار نادي لايبزيج هو الأفضل بالنسبة لي .

وأنهى صاحب الإحدى وعشرين عامًا أنه كان يتوفر على الكثير من العروض التي جاءت له من إيطاليا وإسبانيا لكنه فضل الإنتقال إلى متصدر البوندسليجا .

وكان برشلونة يرغب في الحصول على خدمات اللاعب ليعوض الإصابة التي تعرض لها سواريز والتي ستغيبه عن الملاعب حتى نهاية الموسم .