رياضة | موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق يوم غدًا الأربعاء مباراة وادي دجلة ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي كان مقررًا لها يوم الخامس عشر من الشهر الجاري .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقين للمباراة المرتقبة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

مباراة وادي دجلة ضد الزمالك في الدوري المصري

وقبل المباراة المرتقبة يحتل فريق نادي وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد ستة عشر نقطة من أربعة عشر لقاء بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في أربعة وخسر أبناء اليوناني تاكياس جونياس في سبعة مباريات .

في المقابل يحتل فريق نادي الزمالك المركز الرابع برصيد أربعة وعشرين نقطة من إثني عشر لقاء بالفوز في سبعة مباريات والتعادل في ثلاثة وتكبد أبناء الفارس الأبيض خسارتين .

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توقيت متابعة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك

من المُنتظر أن تنطلق مباراة وادي دجلة ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة وادي دجلة ضد الزمالك عبر قناة أون سبورتس إتش دي بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس أصحاب الحق الحصري والمباشر لنقل مباريات الدوري المصري .