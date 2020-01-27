رياضة | صلاح محسن في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": انتقلت لسموحة علشان "عايز ألعب".. طموحي الأولمبياد والعودة لمنتخب مصر وصفقة الأغلى "مش في دماغي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح محسن في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": انتقلت لسموحة علشان "عايز ألعب".. طموحي الأولمبياد والعودة لمنتخب مصر وصفقة الأغلى "مش في دماغي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- كابتن حمادة صدقي مدرب كبير وأحترمه على المستوى الشخصي وهو سبب اختياري لسموحة

- حصلت على فرصة في الأهلي ومشيت وأنا الهداف في إفريقيا

- عدم اللعب في الأهلي وجهة نظر فنية وها موت نفسي مع سموحة

- الأهلي رفض إعارتي والجهاز كان متمسك بوجودي لكني عايز ألعب

- موضوع أغلى صفقة في الكرة المصرية "مش في دماغي"

- بشكر كابتن سيد عبد الحفيظ لأنه ساعدني إني أخرج للإعارة

نجح نادي سموحة في التعاقد رسميًا مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ودفع النادي السكندري مليون و250 ألف جنيه للحصول على خدمات مهاجم الأهلي الشاب على سبيل الإعارة، وذلك لتدعيم صفوفه بناءًا على وجهة نظر الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حمادة صدقي.

ويتطلع مهاجم الأهلي للمشاركة الفريق السكندري، بعدما غاب عن المباريات مع الفريق الأحمر هذا الموسم حيث لم يشارك إلا في 4 مباريات ونجح خلالهم في إحراز 4 أهداف.

"الخليج 365 الرياضي" أجرى هذا الحوار مع مهاجم الأهلي والمعار لصفوف سموحة :-

في البداية كيف ترى انتقالك لسموحة؟

انضمامي لنادي سموحة هي فرصة للمشاركة في المباريات والعودة مرة أخرى للظهور بعدما ابتعدت عن المشاركة في الأهلي الفترة الماضية.

وما سر ابتعادك عن المشاركة مع الأهلي؟

ابتعادي عن المشاركة مع الأهلي لا أعرف سببه عندما حصلت على الفرصة أديت بشكل مميز لكن لا أعرف السبب وراء استبعادي.

هل تقصد بأنك حصلت على فرصتك في الأهلي؟

بكل تأكيد حصلت على فرصة في الأهلي وشاركت في المباريات وظهرت بمستوى مميز وسجلت 4 أهداف خلال 4 أهداف كما أنني هداف الفريق في المباريات الإفريقية لكن لا أعلم سبب استبعادي.

الأهلي عانى هذا الموسم من خط هجومه فلماذا لم يعتمد المدير الفني عليك؟

هي وجهة نظر للجهاز الفني الذي أحترمه وأقدره.

بالعودة لانضمامك لفريق سموحة.. لماذا اخترت هذا النادي رغم أنك تلقيت الكثير من العروض؟

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فضلت سموحة لأنه نادي كبير والكابتن حمادة صدقي المدير الفني للفريق يعرفني جيدًا ويثق في قدراتي وعلى المستوى الشخصي هو شخص محترم للغاية.

هل ساهم ذلك في اختيار سموحة ؟

بكل تأكيد هذه حقيقة أنا تلقيت عدة عروض لكني اخترت سموحة واليوم الحمد لله شاركت في أول مران مع الفريق.

وماذا عن أول لقاء بينك وبينك الكابتن حمادة صدقي؟

رحب بي كثيرًا وأكد لي بأنه واثق في قدراتي كما قال لي بأنه سيعتمد علي في المباريات في الفترة المقبلة، والحمد لله انضميت لقائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

بعد أول مران لك مع الفريق اختارك الجهاز الفني لسموحة في قائمة مباراة الاتحاد السكندري؟

أشكر الكابتن حمادة صدقي على ثقته والحمد لله ظهرت بمستوى قوي في المران أوثبت للجهاز الفني بأنني قادر على المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري.

لو تحدثنا عن طموحك مع سموحة؟

أتمنى أن يحالفني التوفيق معهم وأن أشارك في المباريات طوال فترة إعاراتي وأساعد فريقي في تحقيق الانتصارات واحتلال مركز جيد بمسابقة الدوري الممتاز.

وماذا عن طموحك الشخصي؟

أتطلع للتواجد مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 والعودة لصفوف منتخب مصر الأول مع الكابتن حسام البدري.

بكل صراحة.. البعض يرى بأنك تتعرض لضغوطات بسبب أنك أغلى صفقة في الكرة المصرية؟

والله الموضوع ده مش في دماغي.. بدليل أنني عندما شاركت مع الأهلي ظهرت بمستوى جيد للغاية وسجلت الكثير من الأهداف، أنا لا أهتم إطلاقًا بمثل هذه الأمور ولا أضعها في الحسبان.

هل أنت من طلبت الإعارة أم أبلغك الجهاز الفني بأنه من الصعب مشاركتك هذا الموسم؟

الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ أبلغني بأنه من الصعب إعارتي لكني ضغط عليه وطلبت منه الموافقة حتى أشارك وأعود بشكل أقوى مع الفريق في الموسم الجديد وأثبت بأنني أستحق المشاركة.

وهل ساعدك مدير الكرة في طلبك؟

طبعًا.. وأشكره كثيرًا على ذلك.

ما هي رسالتك الأخيرة؟

أحب أشكرك على هذا الحوار وأتمنى إن شاء الله أن أكون عند حسن ظن نادي سموحة وأعود بشكل قوي للنادي الأهلي، وإن شاء الله لنا عودة في الأهلي مرة أخرى.