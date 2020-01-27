رياضة | خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لتجديد عقده بشكل رسمي في الفترة القادمة.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي مع الفريق في صيف عام 2020 الجاري ويحق له الرحيل بنهاية الموسم الجاري عن القلعة الحمراء.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قدم عرضا خلال الأيام الماضية إلى أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر من أجل استطلاع رأيه لتجديد عقده مع القلعة الحمراء قبل نهايته رسمياً بنهاية الموسم الجاري.

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وفي مفاجأة في العيار الثقيل، عرض النادي الأهلي على أحمد فتحي مبلغ 6 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء بشكل رسمي عقب مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ورفض أحمد فتحي لاعب فريق الأهلي العرض المقدم بتجديد عقده مقابل 6 ملايين جنيه فقط الأمر الذي أثار غضب اللاعب ورفض مناقشة الأمر تماماً حتى الانتهاء من مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في فبراير القادم.