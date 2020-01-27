رياضة | منتخب قطر يتوج بكأس أمم آسيا لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر يتوج بكأس أمم آسيا لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توّج المنتخب القطري بلقب بطولة آسيا لكرة اليد اليوم الاثنين بعد فوزه على نظيره منتخب كوريا الجنوبية 33 /21 في نهائي البطولة التي اقيمت في الكويت.

وواصل المنتخب القطري بذلك هيمنته على البطولة القارية وفاز باللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد أن نال اللقب في أعوام 2014 و2016 و2018.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق القطري 14 /11 ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء فائزا بفارق 12 هدفا.