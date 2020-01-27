رياضة | التعادل الإيجابي يحسم قمة الطلائع والمقاصة.. وعمرو جمال يسجل بعد غياب 1070 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم قمة الطلائع والمقاصة.. وعمرو جمال يسجل بعد غياب 1070 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة طلائع الجيش ونظيره مصر للمقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

افتتح لفريق مصر المقاصة نجمه محمد جابر الشهير بـ"ميدو" في الدقيقة 10 من بداية اللقاء، وأدرك التعادل للفريق العسكري، اللاعب عمرو جمال في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

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وشهدت المباراة تسجيل عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق لهدف في شباك مصر للمقاصة بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات وتحديدا منذ أن أحرز هدفا أمام وادي دجلة يوم 23 فبراير عام 2017.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة الثانية عشر في المركز الخامس عشر ، ورفع مصر للمقاصة رصيده لنفس النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.