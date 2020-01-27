رياضة | موعد مباراة الريان ضد استقلال طهران الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الريان ضد استقلال طهران الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة الريان ضد استقلال طهران الإيراني والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أحمد بن علي بنادي الريان لحساب مباريات الدور الإقصائي المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

مباراة الريان ضد استقلال طهران

وقبل اللقاء يدخل الفريق القطري بمعنويات محبطة بعد الخسارة المفاجأة التي تعرض لها على يد الغرافة بهدفين في البروفة الأخيرة قبل موقعة إستقلال طهران .

في المقابل يلعب الفريق الإيراني اللقاء بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها على يد ماشين سازي تبريز بهدف واحد مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري .

وكانت قرعة مجموعات دوري ابطال آسيا قد أسفرت عن وقوع الفريق الفائز من لقاء الريان وإستقلال طهران في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية سباهان أصفهان الإيراني والنصر السعودي والسد القطري .

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توقيت متابعة مباراة الريان ضد استقلال طهران على الهواء مباشرةً

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة مساءًا بالتويت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الريان ضد استقلال طهران

تنقل مباراة الريان ضد استقلال طهران على الهواء مباشرًة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري لمباريات الأندية الآسيوية .

كما سينقل لكم موقع الخليج 365 الرياضي المباراة بروابط بث مباشر جودة عالية تعليق عربي في الخدمة المجانية التي يقدمها لكم بصورة دورية ومستمرة .