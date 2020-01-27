قرار جديد من كلوب ورد فعل من إدارة الريدز

الإثنين 27 يناير 2020

حصل يورجن كلوب مدرب ليفربول على الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي بسبب خطته في مباراة الإعادة من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد شروزبري.



وأكد كلوب أمس الأحد إنه لن يعتمد على أي من لاعبي الفريق الأول في لقاء الأسبوع المقبل ، والتي ستقام في الرابع أو الخامس من فبراير المقبل ، أي في منتصف الأسبوع الأول من الميركاتو الشتوي.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم أن المدرب الألماني أخبر جميع لاعبي الفريق الأول أنهم أحرار في قضاء عطلة الأسبوع المقبل من العطلة الشتوية كما يحلو لهم قبل العودة للتدريب في 10 فبراير.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن كل نادٍ وافق على مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم ، وأن جميع الأندية تعرف مسبقاً أن عمليات إعادة الدور الرابع تقام في فترات محددة.

وبعد أن طلب من لاعبيه أن يحصلوا على العطلة الشتوية ، فقد أفادت هذه المعلومات أن يورجن كلوب سيعطي مهمة إدارة المباراة ضد شروزبري إلى نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عاماً.