عبد الله السعيد: دخولي نادي المائة "شرف" كبير

جدة - عمرو شويل أبدى عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، سعادته بدخوله نادي المائة، مشيراً إلى أنه لم يكن يسعى طوال مسيرته لذلك.

قال السعيد خلال تصريحات إذاعية: "شيء مشرف عندما يحقق اللاعب أرقام قياسية، ويدخل موسوعة تاريخية في بلده ويسجل التاريخ اسمه"

وأكد: لم أكن أسعى لذلك، كنت دائما اسعى لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي أكثر من رغبتي في تحقيق رقم شخصي لي.

تصدر السعيد هدافي الدوري المصري حتى الان هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدف أستطاع بهما أن يدخل نادي المائه و ينضم للثمانية لاعبين الذي أحرزه 100 هدف و أكثر

ودخل عبدالله السعيد نادى الـ100 عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.

ونستعرض معكم ماذا قدم عبد الله السعيد مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم وفقاً لشبكة كورة ستاتس:ـ

- 12 مباراة (1054 دقيقة)

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- 12 هدف - 5 أسيست

-محاولات صحيحة على المرمى 23 (55%)

- مراوغات ناجحة: 27

- تمريرات: 742 ناجحة: 499 (67%)

- توزيع الأهداف على دقائق المباريات