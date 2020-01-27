شكرا لقرائتكم هل يعتزل عبد الله السعيد دوليا ؟ اللاعب يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز إنه سوف يعتزل دوليا عندما يشعر بأنه ليس له دورا مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

أضاف السعيد خلال تصريحات إذاعية: "لم اتخذ قرار بشأن الاعتزال الدولي، عندما أشعر بأنني ليس لي دور داخل المنتخب سوف أفكر في ذلك".

تابع: السنة الجارية سوف يتحدد بها أمور كثيرة، فكرت قبل ذلك هل سوف أستمر أم لا، ولكن في النهاية لم أتخذ قرار نهائي في هذا الشأن.