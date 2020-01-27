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شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: هدفنا حصد لقب الكونفدرالية والدورى لسه طويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، أن فريقه يمتلك إمكانيات تجعله ينافس على كل البطولات التي يشارك بها.
وقال السعيد خلال تصريحات إذاعية: "المدير الفني لم يشرك بعض اللاعبين في مباراة الأمس بالكونفدرالية من أجل إراحتهم ونعاني من ضغط مباريات، ولذلك فضل المدرب إراحة بعض اللاعبين الاساسيين".
أضاف: الحصول على لقب الكونفدرالية هدف أول لنا، نحاول بكل جهدنا المنافسة في كل بطولة نشارك بها، نمتلك امكانيات تجعلنا جديرين بذلك.
وعن شكل بيراميدز بالدوري قال: كان هناك تغييرات كثيره في التشكيل، اثرت علينا في بطولة الدوري، ولكن مع المدرب الجديد نرى ثبات ف التشكيل ونسير بشكل جيد واتم كلماته:"لسه مشوار الدوري طويل".
تصدر السعيد هدافي الدوري المصري حتى الان هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدفا أستطاع بهما أن يدخل نادي المائه و ينضم للثمانية لاعبين الذي أحرزه 100 هدف وأكثر.
ودخل عبدالله السعيد نادى الـ100 عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.
ونستعرض معكم ماذا قدم عبد الله السعيد مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم وفقاً لشبكة كورة ستاتس:ـ
- 12 مباراة (1054 دقيقة)
- 12 هدفا - 5 أسيست
-محاولات صحيحة على المرمى 23 (55%)
- مراوغات ناجحة: 27
- تمريرات: 742 ناجحة: 499 (67%)
- توزيع الأهداف على دقائق المباريات
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