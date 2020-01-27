شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: هدفنا حصد لقب الكونفدرالية والدورى لسه طويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، أن فريقه يمتلك إمكانيات تجعله ينافس على كل البطولات التي يشارك بها.

وقال السعيد خلال تصريحات إذاعية: "المدير الفني لم يشرك بعض اللاعبين في مباراة الأمس بالكونفدرالية من أجل إراحتهم ونعاني من ضغط مباريات، ولذلك فضل المدرب إراحة بعض اللاعبين الاساسيين".

أضاف: الحصول على لقب الكونفدرالية هدف أول لنا، نحاول بكل جهدنا المنافسة في كل بطولة نشارك بها، نمتلك امكانيات تجعلنا جديرين بذلك.

وعن شكل بيراميدز بالدوري قال: كان هناك تغييرات كثيره في التشكيل، اثرت علينا في بطولة الدوري، ولكن مع المدرب الجديد نرى ثبات ف التشكيل ونسير بشكل جيد واتم كلماته:"لسه مشوار الدوري طويل".