شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس تكليف الخطيب برئاسة بعثة الأحمر لـ السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر الخميس المقبل إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس الأحد على النجم الساحلي بهدف دون رد سجله النيجيري جونيور أجاي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

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وحقق الأهلي فوزا صعباً أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الابطال .

وشهد مران الأهلى اليوم الاثنين، حضور محمود الخطيب رئيس النادى، والذى عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة هو الآخر مع اللاعبين، للحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة.

فيما استكمل رمضان صبحي، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش مران الفريق الجماعى اليوم الاثنين، وخاض اللاعب تدريبات بدنية فى «الجيم ثم استكمل البرنامج فى الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى كما ادى رمضان تدريبات خفيفة بالكرة فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.