محمد أشرف روقة يقطع إعارته لإنبى فى الانتقالات الحالية

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كان الخليج 365 قد نشر فى الفترة السابقة قرار روقة بالاتفاق مع إنبى حول فسخ الإعارة، وهو القرار الذى أخطر به اللاعب مسئولى الزمالك فى الساعات القليلة الماضية بصورة رسمية، مما أدى إلى مُطالبة مسئولى الأبيض له بتحديد وجهته أولاً للموافقة على انتقاله، حيث يُفاضل بين مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز، وطلب مسئولى القلعة البيضاء من روقة اختيار ناديه الجديد الذى سيخرج له على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى يتم الحصول على موافقة قلعة ميت عقبة.
شارك روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 – 2019، قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 - - 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.
يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 4 مواجهات، بعدما خاض 14 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل مثلهم.
يذكر، أن الزمالك يختتم اليوم استعداداته لخوض مباراته أمام وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.
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