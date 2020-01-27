شكرا لقرائتكم 4 حالات تضع نجوم الكرة تحت مقصلة انضباط الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المصرى على مراقبة كل سلوكيات أعضاء منظومة كرة القدم، لوضع حدا للمهاترات والخروج عن النص فى المسابقات التى ينظمها اتحاد الكرة، خاصة فى الدورى الممتاز، من أجل منع ظهور حالات الاعتراض أو الهجوم على أعضاء المنظومة.

وتوقع لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات على اللاعبين والأجهزة الفنية ومسئولى الأندية إذا ما ثبت قيام أحدهم بالهجوم على أحد أعضاء المنظومة أو قام بسلوك غير رياضى من شأنه يستوجب توقيع عقوبات مالية أو إيقاف.

وتضع لجنة الانضباط 4 شروط لتوقيع عقوبات على المتجاوزين من أعضاء المنظومة، أولهم بناء على تقرير الحكم إذا ما كتب فى تقريره أن شخص ما "سواء كان لاعبا أو عضوا بالجهاز الفنى أو مسئول بالنادي" تجاوز فى حق الحكم أو شخص آخر أو تلفظ بألفاظ غير لائقة أو حاول الاعتداء على الحكم أو غيره.

وثانيها اذا ما قدم مراقب المباراة يفيد وقوع تجاوزات من قبل الأشخاص السابق ذكرهم ولم يشتملهم تقرير الحكم، خاصة أنه قد تقع أحداث أخرى لا يتم من تسجيلها الحكم ولكن يدونها المراقب فى مذكرته.

وثالث شروط لجنة الانضباط إذا ما قدمت لجنة الحكام مذكرة ضد أحد المتجاوزين فى حق الحكام أو رئيس وأعضاء اللجنة.

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ورابع الشروط هى وجود أدلة إدانته سواء فيديو أو شرائط تثبت وقوع هجوم من أحد المسئولين أو المنظومة على مسئولى اتحاد الكرة والقائمين على تنظيم المسابقات الكروية.

وتدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية، اقتراحا بتطبيق تقنية الفيديو فى الأسابيع الأخيرة والحاسمة من عمر الدورى العام هذا الموسم، وذلك فى حالة عدم التمكن من بدء التطبيق مع بداية الدور الثانى كما تم الاعلان من قبل.

كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة بخصوص موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، وأوضح أنه من الوارد تأجيل تطبيق التجربة وعدم انطلاقها مع بداية الدور الثانى بالدورى.. وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الأمر متوقف فى النهاية على موافقة الجهة التابعة للفيفا والمسؤولة عن تقنية الفيديو الـifap على منح الحكام المصريين رخصة الحكم الفيديو، مشيراً إلى أنه رغم استيعاب الحكام المصريين للدورات التدريبية وانتظامهم، إلا أنه فى النهاية ربما يمنح مندوب الفيفا الرخصة بعد انتهاء الدورة إلى 15 أو 20 حكما، من بين الـ54 المشاركين، وهو عدد غير كافٍ لتطبيق التقنية فى جميع مباريات الدورى العام بداية من الدور الثانى، وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة متمسك بتطبيق التقنية هذا الموسم بعد التعاقد مع الشركة الإسبانية ووصول كافة الأجهزة والمعدات، ولكن الأمر متوقف على الرخصة من جانب الفيفا بعد نهاية الدورة الحالية يوم 8 فبراير المقبل.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسمياً عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.. ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.