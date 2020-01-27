شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد عن انضمامه للزمالك: معرفش بكرة فيه إيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، أنه قام بالتجديد لفريقه من أجل تحدٍ جديد يسعى له مضيفا: "أتحدث فقط الآن عن ماهو تحت يدي، جددت لبيراميدز من أجل دخول تحدي جديد، وتحقيق تاريخ جيد مع النادي".

وتحدث السعيد فى تصريحات إذاعية عن امكانية انضمامه للزمالك قال: "معرفش بكرة فيه ايه".