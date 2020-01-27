شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يحتفل بفوز الأهلى على النجم الساحلى برقصة على أغانى الجماهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمح الدولى مشجع النادى الأهلى الشهير، بفوز الأهلى على النجم الساحلى بهدف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعتهما أمس على استاد السلام فى منافسات دورى أبطال أفريقيا، ونشر "أمح" فيديو على حالته الخاصة بـ"انستجرام"، اليوم الاثنين، وهو يرقص على أحد نغمات جماهير القلعة الحمراء، كما نشر صورة أخرى استعاد بها ذكرياته مع صديقه لاعب الأهلى أحمد الشيخ وعلق قائلا: "أحلى صورة وأجمل صورة وأول صورة مع كابتن أحمد الشيخ حبيب قلبى".

وكان قد ظهر أمح الدولى، مؤخرا، فى صحبة لاعب جديد من نجوم الأهلى لدعم الفريق قبل مباراة النجم الساحلى المرتقبة فى بطولة دورى أبطالة أفريقيا، ونشر "أمح الدولى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، الجمعة الماضية، صورة مع نجم الأهلى محمد مجدى أفشة وطالب الجمهور بتشجيع القلعة الحمراء ودعم اللاعبين قبل المباراة المصيرية.



امح الدولى يستعيد ذكرياته مع احمد الشيخ

وفاز الأهلي بصعوبة على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، سجل هدف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 32، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

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وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

فيما ضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من.. حراسة المرمى: أشرف كرير، خط الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس، خط الوسط: محمد أمين عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني، خط الهجوم: كريم العريبي.