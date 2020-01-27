شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يثير حيرة أحمد فتحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، فى حيرة كبيرة بسبب السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ولم يشارك الجوكر أحمد فتحى فى مباراة فريقه أمام النجم الساحلى، التى أقيمت بينهما أمس الأحد، وانتهت بفوز الأحمر بهدف جونيور أجايى، فى إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ولعب على حسابه محمد هانى.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على حساب النجم الساحلى بهدف نظيف سجله أجايى، ليقود المارد الأحمر لاعتلاء قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.

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