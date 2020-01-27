شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يعلن قائمة وادى دجلة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادى دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من:

محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعى – أحمد سعيد – مروان حمدى – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو – محمد عبد العاطى – بسام وليد – عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا – محمد رضا.

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كما ضمت قائمة الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد صبحى، خط الدفاع: محمد عبد الشافى – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم إمام، خط الوسط: فرجانى ساسى – محمد حسن- إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – محمود شيكابالا - إمام عاشور، خط الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو.

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.