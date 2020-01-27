شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجى بعد ظهوره الأول مع الأهلى: سعيد لأول مشاركة مع فريقى الجميل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل السنغالى أليو بادجى، المشاركة الأولى له مع النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، أمام فريق النجم الساحلى أمس، حيث فاز الأهلى بنتجة هدف نظيف، ليرفع الأهلى رصيده إلى 10 نقاط، ليتأجل حسم التأهل لدور ربع النهائى إلى مباراة الهلال السودانى فى الخرطوم يوم 1 فبراير.

أليو بادجى، نشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام، ليرصد لحظة نزوله أرض الملعب، ليشارك فى المباراة، حيث استقبله الجمهور بالتشجيع، بينما عبر هو عن سعادته بالمشاركة فى هذه المباراة المهمة قائلا "سعيد لأول مشاركة مع فريقى الجميل .. شكرا على كل ما أراه من تمنيات طيبة لى .. ممتن .. حتى لو لم أتمكن من الرد على الجميع"

وكان النادى الأهلى قد حققفوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. سجل هف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.