شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والهلال فى دورى الابطال الساعة 9 مساء السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير النادى الاهلي مباراته القادمة أمام الهلال السوداني فى تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل بالسودان في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التى ستُحدد مصير بطل مصر من التأهل لدور الثمانية في البطولة التى يرغب فيها الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميًا.

وحقق الاهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، لينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وارتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط اعتلى قمة المجموعة وتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط وتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثاني وقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وقرر الجهاز الفني للأهلي السفر للسودان عصر الخميس المقبل للتدريب هناك مرتين إستعداداً لخوض اللقاء الأفريقي المرتقب.

وبعيدًا عما سبق، أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بفوز فريقه على النجم الساحلي، وأوضح حسين الشحات في تصريحات عقب المباراة: كنا نرغب في الفوز بعدد أكبر من الأهداف..حاولنا التسجيل كثيرًا لكن الحظ لم يُحالفنا في اللقاء فقد خرجت الكرة من على خط مرمى الضيوف أكثر من مرة، وأشار لاعب الأهلي إلى أن النجم الساحلي فريق قوي وكبير وله خبرات وكان خصمًا قويًا للمارد الأحمر.