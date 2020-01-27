فيديو.. عمرو جمال يتعادل لطلائع الجيش أمام مصر المقاصة بهدف لمثله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى مصر المقاصة فى الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة للدورى. تقدم ميدو جابر لمصر المقاصة فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن Advertisements خط الوسط: مصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء كل من: الحارس محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وصلاح ريكو وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد إبراهيم. يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 11 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري. ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

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