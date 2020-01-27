شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر الصورة المثيرة لمصطفى فتحى قبل لقاء دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، فى أحد المطاعم قبل مواجهة وادى دجلة، التى ستجمع الأبيض مع الفريق الدجلاوى، غدًا الثلاثاء، فى الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأثارت صورة مصطفى فتحى علامات الاستفهام بالنسبة لجماهير الزمالك حول كميات الطعام التى يتناولها اللاعب قبل مواجهة فريقه مع وادى دجلة.

وانضم مصطفى فتحى إلى الزمالك من بلقاس فى عام 2013 بترشيح من محمد صبرى نجم الزمالك السابق الذى كان يدرب نبروه فى ذلك التوقيت وشاهد مصطفى فتحى فى إحدى الدورات الرمضانية ثم رشحه للزمالك وقام بالاتصال بحلمى طولان مدرب الزمالك فى ذلك التوقيت ليتواجد مصطفى فتحى مع نبروه فى مباراة ودية ضد الزمالك لرؤيته عن قرب وهو ما حدث ثم انضم اللاعب للفريق الأبيض ونجح فى التألق مع أبناء ميت عقبة قبل أن تتعثر مسيرته بسبب إصابة الركبة قبل أن يعود مجددًا بعد التعافى ليدخل حسابات الجهاز الحالى تحت قيادة الفرنسى باتريس كاروتيرون.

Advertisements

وعاد مصطفى فتحى جناح أيمن الزمالك للملاعب فى شهر نوفمبر الماضى من جديد بعد غياب طويل تخطى 10 أشهر وشارك مصطفى فتحى كبديل فى ذلك التوقيت على حساب المغربى محمد أوناجم جناح الفريق فى لقاء إنبى، الذى جمع الفريقان بستاد السلام فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى وجاء ذلك بعد غياب مصطفى فتحى منذ لقاء الاتحاد السكندرى بالدورى يوم 5 يناير من عام 2019 فى الموسم السابق حيث كان يعانى اللاعب من آلام فى الركبة وسافر إلى ألمانيا وخضع لرحلة علاج وجراحة وتأهيل خلال فترة امتدت أكثر من 10 أشهر كاملة.

لمعرفة سر صورة مصطفى فتحى المثيرة من هنا