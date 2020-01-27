شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الخماسية يفوز على روندا وسيشل ويصعد لنهائي الأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر للكرة الخماسية رجال للأولمبياد الخاص في الفوز في اليوم على رواندا 1/2، ثم التغلب على سيشل بنتيجة 1/5 ليصعد للمباراة النهائية في منافسات كرة القدم للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير بملاعب الدفاع الجوي واستاد القاهرة .

من جانبه أكد محمد سرور مدرب المنتخب الوطني أن البطولة تشهد منافسات قوية وكل منتخب يضم بين صفوفه عناصر مميزة وهدف منتخب مصر اللعب على الذهب وتحقيق لقب البطولة المقامة حاليًا بالقاهرة.

وأضاف مدرب سرور أن اللاعبين سيحصلون على جزء من الراحة اليوم بعد خوض المباراتين ومن المقرر أن يتدرب المنتخب غدًا استعدادًا لمواجهة الفائز من رواندا وسيشل في نهائي البطولة بعد غدٍ الأربعاء.

يتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الخماسية من أحمد عطية مدير فنى، وعثمان قطب مدربا عاما، ومحمد سرور مدرب، والفريق يضم اللاعبين طارق فتحي وإسلام حمزة ومصطفى قطب ومحمد الشربيني ومصطفي أبو المجد وكريم عيد ومصطفي كمال ومحمد يوسف وعلي مطلوب وإسلام عبد العزيز.

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وتقام الألعاب في أربع رياضات، هى كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشى، وألعاب القوى، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 42 دولة أفريقية على ملعب الدفاع الجوى واستاد القاهرة الدولى.

اقيم حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص ، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الاعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز .

شهد حفل الافتتاح أغنية "فيه أمل قدمها المطرب مدحت صالح باللغة العربية بينما تغنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية كنزى تركي، وكذلك استعراض باسم (ايبونتو) وهي من لغات البانتو في جنوب أفريقيا، وتشير إلى مفهوم قريب من المفاهيم الإنسانية و"الأخوة". في جنوب أفريقيا هذا المصطلح تم استخدامه، وخاصة من قبل الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام.